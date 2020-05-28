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The Campton折實1.78萬加推47伙 提價3%
文章日期：2020年5月28日 14:51
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萬科香港負責銷售的長沙灣新盤The Campton，昨日首輪銷售全數沽出188伙後，今天以折實平均呎價17896元，加推47伙應市，提價幅度約2%至3%。
The Campton是次新加推單位，涵蓋1房至3房單位，折實價介乎659.6萬至1319.4萬元，折實呎價16171至19767元，整批折實均價17896元，項目亦首度推出浴室採乾濕分離設計的3房戶，分佈於5至10樓B室。
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