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新盤今售210伙 The Campton佔九成
文章日期：2020年5月27日 21:41
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The Campton資料圖片。
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綜合市場消息，主要一手新盤今天全日累售約210伙，當中萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，首輪推出188伙清袋，佔是日整體成交量的九成，並帶動5月迄今一手銷情直撲1700宗。
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