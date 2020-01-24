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新盤今售210伙 The Campton佔九成

文章日期：2020年5月27日 21:41
The Campton資料圖片。

綜合市場消息，主要一手新盤今天全日累售約210伙，當中萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，首輪推出188伙清袋，佔是日整體成交量的九成，並帶動5月迄今一手銷情直撲1700宗。

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