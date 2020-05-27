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尚珩餘6伙待售 複式戶呎售2.35萬

文章日期：2020年5月27日 19:50

雖然新盤市場聚焦首輪開售的長沙灣The Campton，但一手餘貨續錄成交。香港興業（0480）及南豐合作的沙田九肚尚珩，透過招標最新沽出1個複式戶，為3座6、7樓B室(連車位)，實用面積1554方呎、屬3房1套間隔，成交價3663萬元、實呎23571元。
 
香港興業銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，尚珩以招標形式發售已經累沽55伙，佔項目單位總數90%，現待售單位只餘6伙，連同車位銷售，總成交額逾34.77億元。

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