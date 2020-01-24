本周繼續有全新盤開展首輪開售，其中周三作首輪開售188伙的萬科香港長沙灣The Campton，項目上周以折實平均16,411元首推94伙後(剛過去周六再加推94伙)，市場反應理想，消息指自上周4至今日晚上6時，接獲近7000張入票(今晚7時正式截止認購)，按項目周三首輪發售188伙計，超額認購36倍。

另同系西半山羅便臣道THE RICHMOND，亦上載新銷售安排，將於周五推售4伙實用219方呎的開放式戶，折實價介乎713.9萬至747.4萬元。