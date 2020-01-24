The Campton累收7000票超額36倍 利奧坊周五次輪賣36伙
文章日期：2020年5月25日 20:33
本周繼續有全新盤開展首輪開售，其中周三作首輪開售188伙的萬科香港長沙灣The Campton，項目上周以折實平均16,411元首推94伙後(剛過去周六再加推94伙)，市場反應理想，消息指自上周4至今日晚上6時，接獲近7000張入票(今晚7時正式截止認購)，按項目周三首輪發售188伙計，超額認購36倍。
至於今年新盤票王，為新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期，上周6首輪開售前，共接獲10261張入票，以開售200伙計超額50倍。
另恒地（0012）大角嘴利奧坊．曦岸，昨日首輪銷售沽出40伙後， 今天上載價單2號、並公布最新銷售安排，將於周五(29日)次輪開售36伙(先到先得形式)。恒地營業(二)部總經理韓家輝表示，項目新加推的2號價單涉50伙，包括10伙2房戶、15伙1房戶及25伙開放式戶，價單定價495.5萬至1111萬元，維持最高7%直減折扣，折實售價460.815萬至1033.23萬元，個別單位提價1%，其中2房戶屬首次推出。
另同系西半山羅便臣道THE RICHMOND，亦上載新銷售安排，將於周五推售4伙實用219方呎的開放式戶，折實價介乎713.9萬至747.4萬元。
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