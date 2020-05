永泰(0369)旗下青山公路The Carmel,新錄得洋房成交後,同系青山公路OMA by the Sea,自本月17日開售至今累售271伙,套現逾14.4 億元,當中今天以招標形式售出6伙特色戶。永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示,OMA by the Sea今天以招標形式售出6伙特色戶,其中第1座17樓C2室,創項目成交金額及呎價新高,成交價1005.5萬元,實呎16,244元;單位實用619方呎,採3房連雙洗手間設計,並設逾550方呎私人天台。

至於另外5個今日新售出的特色戶,成交價介乎496.2萬至711.7萬元。