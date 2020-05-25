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龍譽本月累沽近40伙 三房呎售3.3萬
文章日期：2020年5月25日 17:00
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內房保利
（0119）
旗下啟德現樓龍譽，近日銷情提速，今日最新以2755.2萬元，售出高座第1A座32樓A室，屬實用面積832方呎3房標準戶，實呎33115元。龍譽5月迄今已累積售出接近40伙。
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