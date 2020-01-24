新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Park （下簡稱Wetland)2期，昨日首輪開售200伙，即日沽出192伙，佔可共銷售單位的96%。新地副董事總經理雷霆表示，項目原價加推93伙，其中包括最細的282方呎1房單位。

項目再推出涉及93伙的4號價單，單位主要分佈在第2座、3座、12座及19座，面積282方呎至728方呎，定價由486.1萬元至1076.8萬元，扣除最高18%的直減優惠，折實售價為398.6萬元至882.9萬元，折實呎價由10744至16118元。值得留意，是次為2期首度推出1房單位。

今次價單包括首次推出、最細的282方呎1房單位，單位為12座1座A2室，定價為496.5萬元，折實價407.1萬元，折實呎價14437元。而今批售價最低單位為2座1樓B2室，實用面積318方呎，屬1房間隔，定價為486.1萬元，折實價398.6萬元，折實呎價12534元；最高的單位為2座3樓A2座，實用面積691方呎，屬3房連儲物房間隔，連342方呎平台，定價為1076.8萬元，折實價882.9萬元，折實呎價12778元。