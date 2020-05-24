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半山捌號暫停開放灣仔展銷廳

文章日期：2020年5月24日 15:14
半山捌號售樓處內模型(資料圖片)

網上有人發起反國安法大遊行，警方在銅鑼灣一帶施放催淚彈驅趕。英皇（0163）旗下新盤半山捌號，最新公布今日全日暫停開放位於灣仔軒尼詩道288 號英皇集團中心的展銷廳。

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