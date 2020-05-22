政府再度推售港島南區豪宅住宅地皮、鴨脷洲海旁道地皮剛截標。地政總署公布，共收到19間發展商或財團入標，大部份為港資，另亦有中資入標。

以獨資入標的港資發展商包括長實（1113）、新地（0016）、新世界（0017）、信置（0083）、會德豐（0020）、嘉里（0683）、大昌集團（0088）、其士（0025）、佳明（1271）、而麗展（0488）則伙建灝，另嘉華（0173）亦有入標。

中資方面，在區內已有發展項目南區·左岸的中海外（0688）有入標，而近期積極入標競投官地的佳兆業（1638）則獨資入標。

佳兆業資本市場部總監蔡晉指，港島南區地皮較罕有，是次出價合理。樓價方面，受惠於大灣區概念，預計本港樓市未來發展穩定。

佳明項目經理曾嘉敏表示，地皮形狀長而窄，料設計上需多花心思，而出價方面審慎，預計本港樓市短期內會有波幅，但長遠而言，樓市會雨過天晴。

鴨脷洲海旁道住宅官地鄰近新地（ 0016 ）、嘉里（ 0683 ）及百利保（ 0617 ）合作發展的南灣，預計物業落成後將可享開揚海景景觀，高層料可享深灣遊艇會景致。

地皮面積12,150方呎，最高可建樓面面積88,282方呎，商業面積則以出售章程的相關特別條件計算，業界對地皮估值為12.36億至14.13億元，預計每方呎樓面地價約1.4萬至1.6萬元。

記者：甘潔瑩