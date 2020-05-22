昨晚中國政府終正式表示會制訂港版國安法，今日港股跌逾1300多點，而地產股更是重災區，不少跌了8%至10%，而昨日筆者在港股收巿前已加強對冲買入相關的逆向ETF，今日該ETF升了超過11%。

朋友問，美國總統特朗普說如有關法例通過，美國一定有會相應行動，隨即有網友指美國自己本國的疫情搞不好，還如此關心香港，而筆者有朋友問這會不會很大鑊，筆者回應說，難道沒有港版國安法，特朗普就會放過中國和香港？

近期香港樓巿價量齊反彈，但昨天美國公布當地的現存樓宇銷售數據卻跌至8年新低，未來香港樓巿會否再受港版國安法的衝擊？如果有港人擔心香港股樓，會否又會增加對在海外置業的興趣？

財富管理機構St. James’s Place Wealth Management Asia (SJP Asia) 發表最新調查，香港以樓價高企聞名於世，經常被稱為全球生活成本最昂貴的城市之一，對香港人的退休規劃有很多影響，而調查中一半(50%)受訪者計劃在香港以外的地區退休，最受歡迎的目的地是台灣(23%)、日本(15%)和中國內地(14%)，55%受訪者表示遷居原因是本地生活成本很高。然而，受訪者也受到一些積極因素影響，包括渴望到景色不同 (52%)和更適合老年人(42%)的地區生活。

陸振球

明報投資及地產版主編