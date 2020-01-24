本港樓價見底回升。中原地產公布，CCL最新報177.54點，創12周新高，擺脫連續9周於175點低位爭持，按周升0.91%，升幅為27周最大。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.74點，創22周新高，按周升1.12%，成功擺脫連續9周於178點爭持的局面。CCL(中小型單位)報178.61點，創13周新高，按周升1.10%，擺脫連續9周於176點爭持的局面。CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)同樣連升2周，分別累升1.45%、1.75%及1.69%，齊創27周最大。CCL(大型單位)報171.90點，按周跌0.14%。豪宅樓價連續12周於172點窄幅徘徊，仍然等待向上。

按地區計，港島CCL_Mass報185.18點，創7周新高，按周升1.75%，升幅為9周最大。九龍CCL_Mass報176.51點，創12周新高，按周升1.12%，升幅為6周最大。新界東CCL_Mass報189.19點，按周升1.43%，升幅為8周最大。新界西CCL_Mass報165.09點，創13周新高，按周升0.19%。港島、九龍及新界西指數同樣連升2周，分別累升2.57%、1.85%及2.12%。四區指數今周齊升，相隔27周再度出現，反映樓市重展升勢。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL今周升幅顯著，確認樓價見底回升。他指，復活長假後，部分買家率先入市，二手買賣開始上升，樓價開始谷底反彈。其後五一長假期，交投明顯急增，樓市開始新一輪升浪。

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