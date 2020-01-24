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The Campton首日收約580票 超額逾5倍
文章日期：2020年5月21日 20:45
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The Campton資料圖片。
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新盤市場氣氛暢旺，萬科香港負責銷售的長沙灣 The Campton，昨以折實平均16411元首推94伙後，今早11時開始收票，市場消息指截至今晚8時，已接獲約580個認購登記，以首張價單計超額逾5倍。
另英皇
（0163）
以折實平均2.98萬元，首推30伙的西半山摩羅廟街半山捌號，今日亦開始收票。
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