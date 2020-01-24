即時地產新聞

The Campton首日收約580票 超額逾5倍

文章日期：2020年5月21日 20:45
The Campton資料圖片。

新盤市場氣氛暢旺，萬科香港負責銷售的長沙灣 The Campton，昨以折實平均16411元首推94伙後，今早11時開始收票，市場消息指截至今晚8時，已接獲約580個認購登記，以首張價單計超額逾5倍。
 
另英皇（0163）以折實平均2.98萬元，首推30伙的西半山摩羅廟街半山捌號，今日亦開始收票。
 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款