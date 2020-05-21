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迎海‧駿岸推地下複式大戶 下周一招標

文章日期：2020年5月21日 18:31

新盤市場氣氛熾熱，恒地（0012）牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山迎海‧星灣御(迎海第3期)，日前透過招標以4212.8萬元、呎價1.6萬元沽出16座地下及1樓B室(連車位)後，今日上載新銷售安排，下周一(25日)推出迎海‧駿岸(迎海第4期)、1伙特色戶招標；為6座地下及1樓A室，實用面積2600方呎、另連108方呎平台和903方呎花園，及連雙車位。
 
另鷹君（0041）大埔白石角朗濤亦透過招標，以1660萬元售出2座2樓C室，屬實用面積1079方呎3房戶，實呎15385元。

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