Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
迎海‧駿岸推地下複式大戶 下周一招標
文章日期：2020年5月21日 18:31
Share
prev
next
新盤市場氣氛熾熱，恒地
（0012）
牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山迎海‧星灣御(迎海第3期)，日前透過招標以4212.8萬元、呎價1.6萬元沽出16座地下及1樓B室(連車位)後，今日上載新銷售安排，下周一(25日)推出迎海‧駿岸(迎海第4期)、1伙特色戶招標；為6座地下及1樓A室，實用面積2600方呎、另連108方呎平台和903方呎花園，及連雙車位。
另鷹君
（0041）
大埔白石角朗濤亦透過招標，以1660萬元售出2座2樓C室，屬實用面積1079方呎3房戶，實呎15385元。
相關新聞
宇晴軒兩房888萬沽 17年前一手買勁賺3倍
豐泰澳南海岸出租率63% 驚安の殿堂進駐2.5萬呎樓面
會德豐KOKO HILLS有望下月推 兩三房為主
The Campton半日收150票 已超額認購
周大福26.25萬續租銅鑼灣廣場 低7年前高位價八成
周末12新盤推售588伙 逾半年最多
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款