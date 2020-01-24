新盤市況熾熱，萬科香港長沙灣新盤The Campton，今日公布首張價單涉94伙，涵蓋11伙開放式單位、27伙1房單位及56伙2房單位，整批折實平均實呎16411元，比去年12月同區恒大（3333）恆大.睿峰首推折實22309元，低逾兩成，今批單位折實價計市值逾6.7億元，

項目設於尖沙咀天文臺道的示範單位明天正式對外開放，參觀人士須網上登記預約睇樓，並預留少量現場後補名額。

萬科香港執行董事周銘禧表示，The Campton首推94個單位，實用面積287至539方呎，售價576.2萬至1045萬元，呎價17,007至22,051元，扣除最高16%直減折扣後，單位折實價484.1萬至877.8萬元，折實呎價14,288至18,526元。

The Campton入場價單位是5樓M室，屬開放式單位，實用面積287方呎，扣除最高折扣16%後，折實價484.1萬元，折實呎價16,868元。

另最低呎價單位是5樓J室，屬兩房間隔，實用面積539方呎，折實價770.1萬元，折實呎價14,288元。

萬科香港市場營銷及客戶關係部高級經理劉淑貞表示，The Campton除提供120天即供付款計劃，最高可享16%折扣優惠外；另亦提供120天一按付款計劃，一按按揭貸款提供最高達八成按揭。

此外，發展商與電動車品牌Tesla合作， The Campton 買家凡於指定期間購買Tesla電動車，可獲贈Tesla家用充電器一個。

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