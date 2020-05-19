政府統計處公布最新勞動人口統計，經季節性調整的失業率由1月至3月的4.2%，上升1個百分點至2月至4月的5.2%，較市場預期的4.5%為差，為2009年8月至10月之後新高。就業不足率亦由2.1%上升至3.1%。以人數計，失業人數新增4.03萬人至20.25萬人；同期的就業不足人數亦增加3.58萬人至11.86萬人。

總就業人數就由372萬人下跌至365.74萬人，減幅6.26萬人；同期的總勞動人口亦由388.22萬人下跌至385.98萬人，減少約2.24萬人。

期內大多數主要經濟行業的失業率均見上升，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業、資訊及通訊業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動）、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率有相對明顯升幅，就業不足率方面，上升主要來自樓房裝飾、修葺及保養業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及教育業。

勞工及福利局局長羅致光表示，新冠肺炎疫情繼續廣泛影響經濟活動，勞工市場進一步急劇惡化；除失業率創逾10年高位，就業不足率亦是超過15年來高位，而總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至5.4%及3%，均為有紀錄以來最大跌幅。

其中，與消費及旅遊相關行業合計的失業率急升至9%，是15年來新高；就業不足率則急升至有紀錄新高的5.9%，當中又以餐飲服務活動業情況嚴峻，失業率及就業不足率急升至12%及8.4%。建造業情況類同，失業率及就業不足率分別上升至10%及8%。大多數其他行業情況亦惡化。

羅致光稱，勞工市場短期內將繼續面對巨大壓力，為保持經濟活力，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施。這些措施應有助保障員工就業。因應青年人就業情況轉差，勞工處增加了向參與新一期「就業‧起動」的非政府機構發放的資助，為有特別就業困難的青年人提供更多機會獲聘於非政府機構，接受為期12個月的在職培訓。另外，「展翅青見計劃」發放予學員的工作實習訓練津貼金額亦已調升，協助青年人投入就業市場。

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