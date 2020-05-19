受疫情影響，土地審裁處積壓大量強拍申請，其中包括熱衷於舊樓併購的恒地（0012），新近遞交新強拍申請。據土地審裁處文件顯示，申請強拍項目為大角咀道177至191號（單號），項目現為4幢6層高的物業，樓齡63年，恒地持有該4幢物業的業權介乎80.56%至91.67%，計劃透過強拍統一業權作重建。

上述項目地盤面積8995方呎，現為規劃為住宅（甲類），以9倍地積比發展計，重建樓面約8.1萬方呎，項目估值3.932億元，即每方呎樓面地價約4800元。據悉，項目將為恒地利奧坊系列的第7期。

中資醫局街申強拍估值1.63億

另有財團就醫局街227至233號（單號），向土審申請強拍，據該處文件顯示，上述項目約4200方呎，財團持有醫局街227及229號共80.56%業權、而231及233號則持有83.33%業權，預計將重建作商住物業，以9倍地積比率計，重建後樓面約3.78萬方呎。據悉，上述項目持有人為具中資背景財團，而項目估值約1.63億元，每呎樓面地價約4300元。

文化村廟街申強拍估值6191萬

此外，裕泰興家族成員羅守弘旗下的文化村，則就油麻地廟街181及183號申請強拍，項目現為1幢6層高唐樓，地下為商舖，1至5樓屬住宅，1963年落成，樓齡57年，文化村持有83.33%業權。項目地盤面積1260方呎，坐落於住宅（甲類）用地，若重建作商住物業，發展地積比率為9㥉，即可重建樓面面積約11340方呎，以估值約6191萬元計，即每方呎樓面地價約5460元。