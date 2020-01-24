被財團申請強拍的高山道舊樓，地舖由梁朝偉持有。(甘潔瑩攝)

近年舖位無論租金及售價均大跌，最新於財團就土瓜灣高山道26號、新柳街2A至2B號申請強拍文件上所見，其中一個由影帝梁朝偉持有的新柳街2A號地舖，今年3月底最新估租為839萬元。資料顯示，梁朝偉早於2013年透過金壤有限公司以1500萬元購入，換言之梁朝偉持貨7年後，該舖帳面貶值約661萬元或44%。

北帝街舖5萬租出 低高峰逾兩成

資料顯示，上述強拍地盤由新朗發展（實業）有限公司入紙申請，該公司董事包括林小棠、林源森及顏煜奇，料為龐源集團或相關人士，該集團經營電子貿易起家，在深圳福田開設玩具批發市場、樂器城、惠州遠望科技城和通訊配件城等。項目佔地1910方呎，現為一幢樓齡約62年物業，新朗發展持有該地盤約83%業權，整個地盤最新估值約1.125億元。

此外，早前市場亦有消息指，梁朝偉持有同位於土瓜灣的北帝街東裕大廈地下B舖，獲麵店以月租5萬元、呎租56元續租，較2015年租金4.2萬元，雖然增加8000元或19%，但仍較2013年時的月租6.5萬元低23%。土地註冊處資料顯示，梁朝偉2013年10月透過金壤有限公司以2560萬元購入上述商舖，租金回報約2.3厘。

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