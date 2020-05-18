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滿名山撻大訂洋房7392萬再售出 一年賣平14%

文章日期：2020年5月18日 20:15

嘉里（0683）旗下已屆現樓的屯門掃管笏滿名山，今日透過招標以7392萬元，再次售出山庭7號屋，以洋房實用面積2865方呎計、實呎25801元。可留意的是，上述洋房原於去年5月以8600萬元售出、買家當時獲270日成交期，但較早前撻大訂料遭沒收10%訂金涉約860萬元；換言之，新成交價比去年賣平1208萬元或14%，而買家是次選用了1138日、即約3年長成交期、並享提前入住優惠。
 

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