Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
滿名山撻大訂洋房7392萬再售出 一年賣平14%
文章日期：2020年5月18日 20:15
Share
prev
next
嘉里
（0683）
旗下已屆現樓的屯門掃管笏滿名山，今日透過招標以7392萬元，再次售出山庭7號屋，以洋房實用面積2865方呎計、實呎25801元。可留意的是，上述洋房原於去年5月以8600萬元售出、買家當時獲270日成交期，但較早前撻大訂料遭沒收10%訂金涉約860萬元；換言之，新成交價比去年賣平1208萬元或14%，而買家是次選用了1138日、即約3年長成交期、並享提前入住優惠。
相關新聞
河內賣地有限供應少 呎價低水 代理料今年樓價可升15% 跑贏胡志明市
一手半月630宗 較上月同期升2.5倍 市場料全月破千宗 4個月來首見
恒地擬第四季推啟德項目
DAN 6 凶宅同層戶245萬沽 2年帳賺1.5倍
財團申茶果嶺村作公私營發展 規劃署不支持
Wetland 2期折實均呎1.14萬 返疫前價 與1期相若 2房折實483萬入場
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款