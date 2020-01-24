Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
Wetland第2期四日收逾4000票 超額18倍
文章日期：2020年5月18日 18:08
Share
prev
next
新盤市場聚焦即將開售的新地
（0016）
Wetland Seasons Park第2期，市場消息指，項目由上周5至今天，4天已累積接獲逾4000張入票，以已公布210個單位的售價計，超額認購18倍。市場估計，新地最快明日再加推單位應市，和上載銷售安排，有機會本周末發售。
另新地同系屯門御半山II，本周5亦會加推10個標準單位發售。
相關新聞
Malaysia 新山富人區賣準現樓 約港幣85萬可買永久業權物業
疫情放緩首輪熱賣海外物業 新加坡Marina One Residences迅即成為投資焦點
蔚麗山莊洋房3380萬沽 創屋苑新高
中海外1.46億沽海棠路62號洋房
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款