即時地產新聞

Wetland第2期四日收逾4000票 超額18倍

文章日期：2020年5月18日 18:08

新盤市場聚焦即將開售的新地（0016）Wetland Seasons Park第2期，市場消息指，項目由上周5至今天，4天已累積接獲逾4000張入票，以已公布210個單位的售價計，超額認購18倍。市場估計，新地最快明日再加推單位應市，和上載銷售安排，有機會本周末發售。
 
另新地同系屯門御半山II，本周5亦會加推10個標準單位發售。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款