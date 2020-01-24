永泰 （0369） 青山公路新盤OMA by the Sea，昨日首輪售出超過210伙、佔可供發售單位8成後，發展商今日加推第4號價單涉108伙，當中包括屬首度登場的3房戶。可留意的是，永泰將原本最高13.5%直減折扣，調低1%、至今張新價單的12.5%，整批折實平均實呎13416元。

是次入場費最低單位為2座5樓A6室，實用面積297方呎連30方呎平台，屬1房間隔，定價478.2萬元、折實價418.4萬元(折實呎價1.4萬元)。

永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，OMA by the Sea昨日首輪售逾210伙，佔可供發售單位約8成，對項目銷情滿意，其中逾7成買家選擇90天現金即供付款，另約2成買家選建築期付款。

至於加推的第4號價單涉108伙，「置業優惠」由先前2%減至1%，並首度推出3房戶，此款單位實用619方呎，雙洗手間設有窗戶，廚房設3邊工作枱。第4號價單提供的單位，涵蓋開放式、1 房、2 房、3房及連平台特色戶，實用面積297至619方呎，是次推出之單位以2房戶為主打。