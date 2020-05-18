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南昌一號本月開齋 四房呎售1.65萬
文章日期：2020年5月18日 15:08
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二手成交市況不俗，香港置業首席分區董事劉酌源表示，深水埗南昌一號新錄5月份首宗二手成交，相關單位為低層A室，屬4房間隔、實用面積595方呎，原業主最初開價1000萬元，其後獲外區客接洽，議價後減價15萬元或1.5%後，以約985萬元易手，實呎16,555元。原業主2017年1月以約860.4萬元購入單位，帳面賺逾124萬元或約15%。
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