二手成交市況不俗，香港置業首席分區董事劉酌源表示，深水埗南昌一號新錄5月份首宗二手成交，相關單位為低層A室，屬4房間隔、實用面積595方呎，原業主最初開價1000萬元，其後獲外區客接洽，議價後減價15萬元或1.5%後，以約985萬元易手，實呎16,555元。原業主2017年1月以約860.4萬元購入單位，帳面賺逾124萬元或約15%。