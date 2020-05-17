恒地亦特意將售樓處及等候參觀區域分別設於兩個樓層，減少人群聚集，現場設有圍板分隔各組準買家，並在各區噴上Raze光觸媒消毒塗層，為準買家提供清潔安全的售樓環境，售樓處不同位置及每張檯均會提供清毒搓手液，並將每張檯之間保持1.5米距離。