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利奧坊．曦岸3日累計2000人參觀 恒地設多項防疫措施
文章日期：2020年5月17日 18:40
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恒地營業(二)部總經理韓家輝。
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新盤大混戰下，恒地
（0012）
旗下大角嘴利奧坊．曦岸，今日繼續開放設於中環的示範單位；發展商指，自周五開放展銷廳及示範單位以來，至今日黃昏6時，共錄逾2000人次參觀。發展商並實施多項防疫措施，所有進場人士需通過雙重體溫檢測，並須配戴口罩。
恒地亦特意將售樓處及等候參觀區域分別設於兩個樓層，減少人群聚集，現場設有圍板分隔各組準買家，並在各區噴上Raze光觸媒消毒塗層，為準買家提供清潔安全的售樓環境，售樓處不同位置及每張檯均會提供清毒搓手液，並將每張檯之間保持1.5米距離。
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