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OMA by the Sea買家:資金貶值 買樓保值 自用

文章日期：2020年5月17日 14:39
買家張小姐。林若勤攝
買家甯先生及太太。林若勤攝

永泰（0369）屯門青山公路OMA by the Sea今推售，獲不少年輕買家追捧，「80後」張小姐是次以約400多萬元購入一個一房單位；她透露，2018年售出原持有之物業後，一直留意樓市走勢，覺得樓價跌幅不大，反而更錄升幅，為免手頭資金貶值而再次入市。她認為，綜觀全球經濟環境，樓價有機會輕微向下跌。
 
另外，甯先生及其太太，今日以約426萬元購入一個一房戶，他們表示物業將用作自住，不太擔心樓價調整，並料樓價不會大升大跌。

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