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業界料5月一手成交2000宗 料創今年暫時新高
文章日期：2020年5月17日 12:38
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永泰
（0369）
旗下青山公路新盤OMA by the Sea，今日首輪發售268伙，掀起新一輪新盤戰序幕。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月一手市場回復暢旺，暫時已錄約720多宗成交，已追貼4月全月錄約800宗紀錄，相比上月同期252宗更大增近兩倍，料5月全月一手成交可達2000宗，有機會創今年暫時按月新高。
另美聯住宅部行政總裁布少明亦指，本月一手市場轉旺，料新盤成交宗數可達2000宗，而本月二手買賣料亦可達3,800宗，較4月錄約3,500宗升9%。
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