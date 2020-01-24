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OMA by the Sea首3小時沽約40伙 佔可售15%

文章日期：2020年5月17日 12:18
買家進入售樓處的情況。林尚民攝

永泰（0369）今日以折實平均呎價12734元、首輪發售268伙的青山公路新盤OMA by the Sea，綜合市場消息，截至正午12時、即開售首3個小時，暫時售出15伙，佔可售單位總數268伙的15%。
 
項目開售前接獲逾1050張入票，超額認購3倍，為今年3月初會德豐（0020）推出將軍澳日出康城OCEAN MARINI後，近兩個月來首個開賣的全新項目。

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