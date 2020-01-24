自新冠肺炎疫情稍為好轉後，二手樓市成交量顯著回升。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL四大整體指數齊升，中原研究部高級聯席董事黃良昇認為，數據顯示樓價止跌回升，樓市正準備向上突破，預料樓市新一輪升浪開始，估計未來數周CCL將會繼續維持升勢。

是次公布的數據主要反映4月20日至4月26日的二手市況。中原城市領先指數CCL最新報175.94點，按周升0.54%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass最新報178.74點，按周升0.62%；CCL(中小型單位)最新報176.67點，按周升0.58%。而上述三大整體指數均創11周、即近3個月以來新高。至於反映豪宅樓價的CCL(大型單位)最新報172.15點，則按周升0.30%。

四大分區指數方面，僅得新界東錄得跌幅，而港島區和九龍區均結束2周跌勢，止跌回升。港島CCL Mass最新報181.99點，按周升0.80%；九龍CCL Mass最新報174.56點，按周升0.72%；新界西CCL Mass最新報164.79點，創12周新高，按周升1.93%。不過，新界東CCL Mass最新報186.52點，按周跌1.64%。

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