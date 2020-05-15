中原地產最新公布，上月中原大灣區指數報117.18點，較3月升0.58%，指數連續兩個月創歷史新高。四大中心城市，包括香港、澳門、廣州及深圳指數兩跌兩升，深圳指數更是連續8個月創新高，累積升幅達13.6%。12個指數中，共5個指數錄得上升，幅度由0.16%至2.35%不等，錄得跌幅的指數共7個，跌幅由0.06%至1.94%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中國是疫情最早受控的國家，上月份各城市已陸續復工及通關，各項商業活動逐漸重回正軌，由農曆新年累積至今的購買力漸見釋放，結果由深圳領頭，成為12個指數中，升幅最大的城市，單月升幅達2.35%，深圳指數連續8個月創出新高。 陳又指，各國以量寬救市對抗疫情帶來的經濟影響，令物業再度成為避險及抗貨幣貶值之工具，加上中國人喜好買「磚頭」保值，上月份下旬當疫情受控後，整個大灣區物業成交量皆錄得可觀增幅。香港方面，4月份疫情仍較嚴竣，二手減價成交增多，令二手樓價錄得跌幅，但隨著香港疫情受控，加上一手項目於本月份接踵推出，預期本月份香港住宅市場將價量齊升。