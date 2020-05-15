恒地營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊．曦岸首張價單提供的戶型，包括開放式及1房，當中開放式單位共28伙、1房單位72伙，單位價單定價498.8萬至702.7萬元、扣除7%折扣後，折實價463.884萬至653.511萬元、折實呎價22692至26182元。

可留意的是，首推折實價低於500萬元的單位，共有17個。

韓形容首批開價為「晨曦起動價」，日後有調整空間，本周日(17日)起正式接受認購登記，準買家亦可使用「恒基置業通Henderson eHome」流動應用程式遞交認購登記，銷售安排將於短期內公佈，料最快月內可推售。

利奧坊．曦岸提供488伙，開放式實用介乎171至200方呎，共133伙，佔全盤27%；1房戶實用面積225至320方呎，共289伙，佔全盤59%；2房戶實用362至539方呎，共62伙，佔全盤13%；而3房戶實用524至687平方呎，共4伙，佔全盤1%。