利奧坊‧曦岸開價 折實實呎2.42萬推百伙
文章日期：2020年5月15日 14:37
新盤戰白熱化，繼周三新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期、永義（1218）九龍塘延文禮士道雋睿今日較早時開價後，恒地（0012）大角嘴利奧坊‧曦岸，剛亦以平均實呎26086元首推100伙，提供最高7%直減折扣，整批折實平均實呎24260元，比同系2018年6月推出的利奧坊‧凱岸的首推折實均價23912元，高約1.5%，反映發展商開價取態未算進取。
恒地營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊．曦岸首張價單提供的戶型，包括開放式及1房，當中開放式單位共28伙、1房單位72伙，單位價單定價498.8萬至702.7萬元、扣除7%折扣後，折實價463.884萬至653.511萬元、折實呎價22692至26182元。
可留意的是，首推折實價低於500萬元的單位，共有17個。
韓形容首批開價為「晨曦起動價」，日後有調整空間，本周日(17日)起正式接受認購登記，準買家亦可使用「恒基置業通Henderson eHome」流動應用程式遞交認購登記，銷售安排將於短期內公佈，料最快月內可推售。
利奧坊．曦岸提供488伙，開放式實用介乎171至200方呎，共133伙，佔全盤27%；1房戶實用面積225至320方呎，共289伙，佔全盤59%；2房戶實用362至539方呎，共62伙，佔全盤13%；而3房戶實用524至687平方呎，共4伙，佔全盤1%。
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