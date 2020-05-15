啟德商業地流標後，備受市場關注的觀塘安達臣道「首置上車盤」地皮剛截標，記者現場所見，最少有7份標書，包括在同區已投得私樓地皮的華懋，圖再下一城。

入標發展商大部分以獨資競投，包括會德豐（0020）、信置（0083）、嘉華（0173）、華懋、佳明（1271），恒地（0012）則伙遠展（0035）及帝國合資入標，另中海外（0688）亦有入標。

嘉華發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，地皮位於九龍半山，已考慮所有發展條款而出價，傾向審慎。

佳明項目經理曾嘉敏表示，因地皮發展規限較多，如限呎限價等，加上項目資金回籠較慢，集團出價偏向保守。雖然發展規限較大，但因集團希望補充土儲，故亦入標競投。

安達臣道首置盤地，地皮面積21.71萬方呎，分A區及B區兩個地盤，2個地盤最高合共約108.91萬方呎。

據賣地章程，發展商須提供不少於1000伙作為首置項目單位，住宅單位的實用面積須介乎250至500方呎，當中標者完工並取得佔用許可證（俗稱入伙紙）後，政府將隨機選定不少於1000個單位作首置單位，並指明發展商須以市價八折出售首置單位，買家的資格由政府規定。

業界估計，地皮最新估值45.74億至65.34億元，預計每方呎樓面地價介乎4200至6000元。

記者：甘潔瑩

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