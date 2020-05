經濟也好,樓巿也好,最重要未必是升巿能賺多少,而是跌巿時否捱得住。長江實業(1113)主席李澤鉅在今午舉行的股東周年大會上表示,集團擁的是優質資產,加上本身財務非常穩健,負債率亦處於低的個位數字,並形容公司是「世界上最襟捱嘅企業之一」,相信疫情過後,世界經濟復蘇,這些受影響的資產可以很快恢復過來。

李澤鉅的說話,令人想起電影洛奇的名句:「It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward.」意即一位拳手,最終勝出不是單靠出拳是否夠狠夠重,而是能否捱得打,否則未打倒對手,卻是自己已被擊倒。

投資物業如是,如是要靠吸呼plan才夠首期買劣質單位,一旦樓巿逆轉,便可能已反艇,所以控制注碼極為重要,以為借得愈多愈醒目,卻可能一個小風浪也捱不到,令到物業變成銀主盤被收去,到樓巿回升時,也沒有你的份兒。

陸振球

明報投資及地產版主編