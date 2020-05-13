地政總署公布，於上周五截標的啟德第2A區4號地盤、5(B)號地盤及10號商業地，因地價標金未達到政府就該用地所定的底價，政府不接納在5月8日截標時所接獲的4份標書。資料顯示，是次為市場上8個月來第二次官地流標個案，對上一次流標為去年9月，當時啟德4C區4號商業地亦告流標，該幅地曾由高銀金融（0530）於去年5月投得，並於去年6月撻訂。

地政署指入標價未達估值底價

該署指，政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地，如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地，這是為了確保政府獲得公平和合理的回報以保障公帑收入。底價會在截標當日訂定，以便把最新的市場情況考慮在內。

上述商業地鄰近港鐵宋皇臺站，原屬3個地盤，現時採「三合一」形式招標，地盤面積21.3萬方呎，最高可建樓面約116萬方呎。據賣地章程要求，發展商須興建一條建築面積不少於1.1萬方呎之地下購物街，並連接至啟德港鐵站、區內的公營房屋和另一塊商業地。另中標發展商亦須興建兩所安老院舍暨長者日間護理單位等社福設施。綜合業界估計，地皮估值63.82億至104.43億元，每方呎樓面地價約5,500至9,000元。