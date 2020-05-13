近日新冠肺炎疫情稍緩和，發展商隨即部署新盤銷售。新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期首推呎價與今年初開售的第1期相若，新地副董事總經理雷霆回應，項目首批開價並非保守，預計今年下半年樓市會有較佳表現，並指樓市向來具很強反彈力，市場信心回穩之際，購買力將再現，估計全年樓價會有溫和升幅。

雷霆續指，本港過去一年受中美貿易戰、社會事件、新冠疫情等影響，而近日疫情開始受控，一、二手市場交投均見活躍，加上利率保持低水平，有助供樓人士減輕負擔，料將有更多租樓人士上車。

另發展商亦準備多項防疫措施，以減低病毒在售樓展覽廳傳播的風險。除規定參觀人士必須戴口罩外，發展商亦會利用自動化體溫監察系統，為進入售樓處人士量度體溫、分流參觀示範單位人士。同時，會透過科技大學研發的智能殺菌消毒塗層，加強展覽廳的消毒工作，並於各出入口添置空氣淨化系統。此外，發展商亦將於售樓展覽廳，設置專門收集棄置口罩的垃圾箱。

記者：張允亭

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