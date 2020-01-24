Wetland2期折實11368元首推140伙 周五開放示位
文章日期：2020年5月13日 16:56
備受市場注目的新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期，今日正式公布，以折實平均實呎11368元，推出首批140伙，與項目第1期去年12月首張價單涉142伙的折實平均實呎11388元相若，反映在新冠疫情仍未完結下，發展商開價取態審慎。
新地副董事總經理雷霆形容，Wetland第2期首張價單為「全城矚目」價，因為項目屬坐擁優美濕地景緻的新盤；項目於本周五起，開放設於九龍站環球貿易廣場的示範單位予公眾參觀，本周稍後收票，並於月內開售。
新地代理總經理胡致遠補充，項目首張價單涉140伙，實用面積442至721方呎，戶型涵蓋2房至3房，並分布於其中7座住宅大樓，惟未有別墅單位和1房細單位；是次維持最高直減折扣18%，單位折實價由483.2萬元至774.5萬元、折實實呎9701至12461元，整批折實平均11368元；其中折實呎價1萬以下的單位約有3個，整批單位市值約10億元。
入場單位為3座1樓A2室，實用418方呎、屬2房間隔，折實售價438.2萬元， 折實呎價為11561元；呎價最平單位為11座1樓B2室，實用633方呎、屬3房間隔，折實售價614萬元，折實呎價9701元。
記者：張允亭
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