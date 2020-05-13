香港置業於4月份透過問卷形式進行2020年第2季「置業意向調查」，成功收集321份有效問卷，最多受訪者 (即56.7%)睇淡未來12個月香港樓價，按季增加1.4個百分點，而認為樓價走勢平穩的佔25.9%，按季跌0.9個百分點，至於看好後市的則約有17.4%，按季微跌0.5個百分點。

調查亦顯示，有39.9%受訪者計劃未來12個月入市，比例按季升1.7個百分點，兼創9季新高。

另調查發現，最多受訪者(43%)認為疫情對入市意欲沒有影響，有30.5%人更認為會增加入市意欲排第二，最少人(26.5%)人認為疫情減少入市意欲。

至於受訪者對於影響入市決定的因素，以樓價走勢至關重要，佔比達23.7%最重，按季升4個百分點，而息率走勢則以18.4%位居其次，比例按季升0.5個百分點，按揭優惠則以13.7%排第三，按季跌1.1%，房屋供應則以12.8%排第四，比例按季升1.4個百分點，樓控措施及家庭收入則分別以12.5%及8.4%排第五及第六。

筆者看完上述調查，原來多了人看淡後巿，卻又同時多了人計劃買樓，或許他們認為當樓價跌了之後，會更有能力入巿，不過調查顯示樓價走勢為最重要的入巿因素，則如樓價真的大跌之後，原來打算買樓又可能會改變主意。

陸振球

明報投資及地產版主編