地政總署是於2014年中公布兩幅天水圍住宅地的招標結果，均由新地奪得，總值約41.9億元，每幅地皮折合樓面呎價均為1800餘元。Wetland所在的天水圍第115區地皮，中標價19.68億元，以可建樓面約104萬方呎計，每方呎樓面價約1893元；換言之，新地是次開售Wetland項目，獲利甚豐厚。

另一幅同樣可觀望濕地公園的天水圍第112區地皮，可建樓面約121.9萬方呎，中標價約22.2億元，每方呎樓面價約1822元。

值得一提的是，新地去年11月以逾422億元奪得西九龍高鐵站商業地王後，新地副董事總經理雷霆曾向傳媒表示:「高鐵站全香港只得一個，濕地公園全港都只有一個，所以Wetland Seasons Park是全香港獨有。」