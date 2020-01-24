話你知:新地2014年奪地 每呎樓面價1893元
文章日期：2020年5月13日 16:42
新地（0016）今日開價、涉單位總數699伙的天水圍Wetland Seasons Park第2期(下簡稱Wetland)，以坐擁濕地公園景色為最大賣點；項目1期涉710伙，已於今年1月推出發售，迄今累售約700伙、亦即接近清袋，套現總額近50億元，為今年市場的焦點熱銷盤。此外，Wetland項目是新地繼與長實（1113）合作、早於2003年開售的慧景軒後，17年來首次在天水圍區內發售的獨資項目。
地政總署是於2014年中公布兩幅天水圍住宅地的招標結果，均由新地奪得，總值約41.9億元，每幅地皮折合樓面呎價均為1800餘元。Wetland所在的天水圍第115區地皮，中標價19.68億元，以可建樓面約104萬方呎計，每方呎樓面價約1893元；換言之，新地是次開售Wetland項目，獲利甚豐厚。
另一幅同樣可觀望濕地公園的天水圍第112區地皮，可建樓面約121.9萬方呎，中標價約22.2億元，每方呎樓面價約1822元。
值得一提的是，新地去年11月以逾422億元奪得西九龍高鐵站商業地王後，新地副董事總經理雷霆曾向傳媒表示:「高鐵站全香港只得一個，濕地公園全港都只有一個，所以Wetland Seasons Park是全香港獨有。」
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