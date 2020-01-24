樓市交投氣氛回升，青衣盈翠半島繼上周以1572萬元、實呎20231元成屋苑分層樓王後，屋苑再錄破頂成交，即一周內兩誕新樓王。中原分行經理郭家強指，盈翠半島11座高層E室，實用761方呎，3房間隔，享煙花海景，以1578萬元易手。原業主1個月前才將單位放盤，至近日終零議價將單位售出， 實呎20,736元，創屋苑分層單位造價及呎價新高紀錄。

屋苑對上造價及呎價紀錄為5天前12座高層E室所創的1572萬元，該單位實用777方呎，實呎20232元，是次成交呎價較舊紀錄高約2%，原業主為新加坡籍人士，2007年510萬元購入上址，帳面賺約1068萬元或約2.1倍，現因居於新加坡，只能透過手機遙距沽貨。

郭氏又指，盈翠半島本月錄得7宗成交，4宗呎價升穿2萬元水平。此外，美聯高級分區營業經理黃淑賢指，同區美景花園10座中層D室，實用564方呎，3房間隔，新近以720萬元售出，實呎12766元，較2018年屋苑造價舊紀錄705萬元升15萬元或約2%。

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