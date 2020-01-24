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【二手好景】YOHO Town三房798萬沽 創同類今年新高
文章日期：2020年5月12日 18:00
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整體二手成交升溫，元朗YOHO Town新近有細3房單位，以今年同類新高價沽出。
中原副區域營業經理王勤學表示，元朗指標屋苑YOHO Town，5月至今暫錄約10宗成交，其中3座高層H室，實用面積516方呎、屬細3房間隔，以798萬元獲承接，實呎15465元，成交價創屋苑同類戶型今年新高。按原業主2003年12月166萬元購入價計，持貨逾16年，帳面賺632萬元或3.8倍。王續指，元朗區本月至今暫錄約115宗成交。
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