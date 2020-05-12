新冠肺炎疫情全球肆虐，龍頭代理行之一的美聯集團（1200）回顧樓市今年首4個月表現，其中一手新盤銷售量僅錄得約3,209個，較2019年首4個月錄得的7,634個，大幅下跌約58%，為4年同期新低；不過，美聯住宅部行政總裁布少明認為，隨著疫情緩和，發展商加快推盤，累壓的購買力將釋放，市場將出現「彈弓式」反彈，料全年計樓市仍有5%升幅。

布少明表示，二手市場方面，首4個月二手住宅註冊量錄12082宗，按年跌約17.5%，而隨著本地疫情漸緩和，整體樓市成交回升，預計6月二手住宅註冊量有望攀升至4000宗水平，估計次季註冊量可錄逾1.1萬宗，並有望創1年新高。同時，發展商推盤步伐加快，新盤市場將「百花齊放」局面，多項利好因素支持下，估計次季樓價有望回穩向上，預料全年樓價會有5%升幅。

美聯首席分析師劉嘉輝表示，樓市前景樂觀，相信市場擔心的「五窮六絕」月份，不會對樓市有影響；他解釋，近10年的恒生指數在5月份與4月份比較下，錄「2升8跌」；但近10年的樓市成交量在5月份與4月份比較下，就錄得「6升4跌」。

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