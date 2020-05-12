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【本月開齋】尚珩四房3950萬沽 呎價撲2.5萬
文章日期：2020年5月12日 17:28
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樓市交投暢旺，新盤市場頻錄大額成交，香港興業
（0480）
與南豐發展的沙田九肚尚珩，最新以3950萬元，售出第3座9樓C室標準戶，實用面積1602方呎、屬4房雙套間隔。據成交紀錄冊顯示，成交價包含一個車位，單位折合實呎24657元，屬項目本月開齋成交。
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