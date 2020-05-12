政府向巿民派發可重用60次的銅芯抗疫口罩，亳不意外引來各方批評，正如朋友話齋，政府現在不單是愈做愈錯，也是不做也錯，不過今次政府派口罩行動，據筆者觀察至少即時產生了一個作用，就是坊間賣口罩的藥房出現了大規模劈價(相)，對堅持不用政府口罩的巿民，也可以少付買口罩的錢。

其實，這也證明了一個道理，只要供應夠和有競爭，口罩也好，其他商品也好，就算是樓宇也好，價格也可以變得平穩，否則如多年前推出的打擊樓巿辣招，又或特首林鄭宣布將公私營房屋比例由六四改為七三，一單日供應未到位，效果也難彰顯。

說到香港的房屋供應，比方林鄭提出的明日大嶼如能落實，相信也能如政府派發大量口罩一樣，能產生壓抑樓價的作用，不過反對派似乎總是千方百計加以阻撓，正如中原老闆施永青所說，土地房屋不足可以製造民怨，有利政客針對政府施政以爭取選票。

近日政府提出要給予海洋公園逾50億元續命，有朋友說，不少人整天說海洋公園變成窮途末路，乃是政府的錯和太依賴內地自由行旅客的惡果，但這樣說的人，自己每年會花多少錢去多少趟日本旅行，而在盛智文仍主理海洋公園時每年又去了多少次海洋公園？

其實海洋公園完成歷史任務也好，巿區即時可有一大塊建設房屋的土地，對解決香港的房屋問題也有好處。

陸振球

明報投資及地產版主編