租務淡季下，整體住宅租金有所回落，何文田ONE HOMANTIN，新近有兩房單位以1.8萬元租出。中原分區聯席董事司徒嘉惠表示，上述ONE HOMANTIN第6座中層E室，實用面積485方呎，屬2房間隔，外望市景，在議價後以1.8萬元租出，實用呎租37元。

據資料顯示，屋苑同類單位為6座中層E室，今年3月以2萬元租出，意味上述最新租賃成交價，較2個前低一成。至於單位業主，於2017年1月以約927萬元購入，現享租金回報約2.3厘。