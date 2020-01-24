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【租金回調】ONE HOMANTIN兩房租1.8萬 較2個月前低一成

文章日期：2020年5月12日 16:24

租務淡季下，整體住宅租金有所回落，何文田ONE HOMANTIN，新近有兩房單位以1.8萬元租出。中原分區聯席董事司徒嘉惠表示，上述ONE HOMANTIN第6座中層E室，實用面積485方呎，屬2房間隔，外望市景，在議價後以1.8萬元租出，實用呎租37元。
 
據資料顯示，屋苑同類單位為6座中層E室，今年3月以2萬元租出，意味上述最新租賃成交價，較2個前低一成。至於單位業主，於2017年1月以約927萬元購入，現享租金回報約2.3厘。

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