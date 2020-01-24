Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【OMA效應】琨崙「屋仔」4738萬沽 滿名山四房呎售1.8萬
文章日期：2020年5月11日 19:32
Share
琨崙資料圖片。
prev
next
永泰
（0369）
青山公路OMA by the SEA開售在即，帶動同區一手成交，今日連錄至少兩宗大額成交，吸金逾7510萬元；其中華懋青山公路琨崙，以招標形式售出一幢洋房，為綠碧璽獨立屋11號，成交價4738萬元，以洋房實用面積2452方呎計，另連468花園和496方呎平台等、實呎19323元；成交紀錄冊顯示，成交價包括兩個車位。
另嘉里
（0683）
屯門掃管笏滿名山，今日以2772.45萬元，售出名庭8座6樓A室，屬實用面積1515方呎4房戶，實呎1.83萬元。
相關新聞
【有片：疫境求存】尖沙嘴共居七折招租 60呎房4000元起
【藝人入市】袁偉豪張寶兒6568萬聯名傲瀧築愛巢
【再接再厲】OMA收逾500票 原價加推108伙
【豪宅出擊】深水灣徑8號推2865呎標準戶 周五招標
【跳船離場】雲海兩房買家撻大訂 料損手167萬離場
【啟德地易手】會德豐黃光耀：啟德地成交價屬市價水平
餐廳組聯盟推優惠 設「白名單」鼓勵業主減租
陳永傑：失業率高 美息低位徘徊
太古城複式傳4600萬沽 歷史新高
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款