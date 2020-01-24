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【OMA效應】琨崙「屋仔」4738萬沽 滿名山四房呎售1.8萬

文章日期：2020年5月11日 19:32
琨崙資料圖片。

永泰（0369）青山公路OMA by the SEA開售在即，帶動同區一手成交，今日連錄至少兩宗大額成交，吸金逾7510萬元；其中華懋青山公路琨崙，以招標形式售出一幢洋房，為綠碧璽獨立屋11號，成交價4738萬元，以洋房實用面積2452方呎計，另連468花園和496方呎平台等、實呎19323元；成交紀錄冊顯示，成交價包括兩個車位。
 
另嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，今日以2772.45萬元，售出名庭8座6樓A室，屬實用面積1515方呎4房戶，實呎1.83萬元。

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