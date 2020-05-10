限聚令放寬後首個周末，由於業主叫價較前強硬，不少低於市價盤源被市場吸納，加上不少買家等候新盤開售，令二手交投回軟。據中原統計，十大屋苑本周末錄得22宗成交，較五一長假期下的上一個周末約31宗，回落近三成。其中，沙田第一城及荔枝角美孚新邨均各錄4宗成交，同列成交量最多的屋苑；鰂魚涌太古城、鰂魚涌康怡花園及東涌映灣園各錄3宗成交；鴨脷洲海怡半島和天水圍嘉湖山莊則同樣有2宗成交，至於將軍澳新都城亦有1宗。不過，藍田麗港城和紅磡黃埔花園則錄「零」成交。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，自疫情稍為緩和後，成交量回升，大型屋苑的盤源被迅速消化，令準買家選擇有限下，轉投各區二、三線屋苑。同時，由於一手市場有大型新盤部署推售，亦凍結部份二手購買力。

另外，美聯統計，十大屋苑本周末錄得24宗成交，按周跌逾25%，交投量連續5周錄得20宗或以上水平，反映二手成交量穩步回升。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，整體樓市回穩，買家加快入市步伐，令周末十大屋苑成交量穩企20宗以上活躍水平；隨著發展商部署推盤，展望一手交投量彈升。