去年反修例風波，加上今年新冠肺炎疫情重挫本港飲食業之際，被形容為「黃店」的龍門冰室則逆市連環增設據點，新近租用紅磡黃埔新村地舖。土地註冊處資料顯示，紅磡德民街2至34E號黃埔新村地下4N號舖，在上月中獲龍門冰室老闆張俊傑，以月租13.5萬元承租，以面積約1600方呎計，呎租約84元。據悉，龍門冰室租期3年、至2023年4月，期內租金支出486萬元。

資料顯示，上述商舖去年11月增獲一家台式餐廳以月租15.5萬元、呎租97元租用，惟營業不足3個月突離場，業主旋即將商舖放租，獲張氏以月租13.5萬元承租，租金較對上租約低13%。業主在1998年12月以320.7萬元購入舖位，現享租金回報50厘。

事實上，龍門冰室於反修例運動前共有5間分店，分別設於荃灣、尖沙嘴、銅鑼灣、炮台山及紅磡，於反修例運動時高調撐學生而成名。

龍門冰室近期積極擴充，率先在今年1月承租其對手紅磡冰室位於尖沙嘴金馬倫道38至40號金龍中心地舖，月租約30萬元，以商舖面積4228方呎計，呎租71元，而該店租期長達6年，預計租金總支出達2160萬元。

另於今年3月則以高價，搶租原由長和（ 0001 ）旗下屈臣氏藥房租用的沙田河畔花園地舖，月租18萬元，呎租105元，較屈臣氏對上2017年月租13.8萬元高30%，租約期3年2023年，租金支出648萬元。

以此計算，上述新增3個分店的租金總支出達3294萬元。

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