4月新冠肺炎疫情仍未見穩定，最新公布、主要反映4月13至19日具體市況的中原城市領先指數CCL，最新報175.00點，按周跌0.51%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報177.63點，按周跌0.60%； CCL(中小型單位)報175.65點，按周跌0.56%。可留意的是，CCL、CCL Mass、CCL(中小型單位)齊升2周後回軟。

此外，CCL(大型單位)報171.63點，按周跌0.27%，豪宅樓價連續10周於172點窄幅徘徊。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL尚未反映五一長假期二手成交急增的市況，而過往8周，四大整體指數持續窄幅徘徊，CCL企穩175點水平、CCL Mass企穩178點水平、CCL(中小型單位)企穩175點水平。及CCL(大型單位)企穩172點水平，反映新春後旺市延遲來臨，樓價成功止跌，但仍等待突破上升的力量。

另「五‧一」長假期二手成交明顯轉旺，樓市展開第二輪旺市，相信樓價會結束橫行悶局，稍後有望重拾升軌，將於幾周後CCL開始反映。

四大分區方面，新界東CCL Mass報189.64點，按周升0.07%，連續7周高企189點水平；新界西CCL Mass錄161.66點，按周跌1.43%，連升3周後正常回軟；九龍CCL Mass報173.32點，按周跌0.35%，連續4周於174點上下反覆；港島CCL Mass報180.54點，按周跌0.62%，近5周走勢反覆。