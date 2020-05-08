本港爆發新冠肺炎疫情後，首幅截標的商業官地、啟德第2A區4號地盤、5（ B ）號及10號地盤剛截標，記者現場所見，最少有4份標書，大部份入標為港資大孖沙，包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083），另建灝亦有入標。

建灝地產行政經理林綺華表示，集團對啟德商業地有信心，因應目前經濟情況出價，出價較保守。被問及啟德商業地過去接流標，她指是次地皮位置較佳。

翻查資料，啟德新發展區先後7次推售商業地，至今僅成功售出3幅，而南豐2017年5月以246.1億元投第1F區2號地皮收到最多標書，共收到12份。

啟德第2A區4號地盤、5（ B ）號及10號地盤商業，原屬3個地盤，而現時採「三合一」形式招標，地盤面積21.3萬方呎，最高可建樓面約116萬方呎。

據賣地章程要求，發展商須興建一條建築面積不少於1.1萬方呎之地下購物街，並連接至啟德港鐵站、東南面的公營房屋，以及東北面的另一塊商業地。另外，中標發展商亦須興建兩所安老院舍暨長者日間護理單位等社福設施。

綜合業界估計，上述地皮估值介乎63.8億至104.4億元，每呎樓面地價約5,500至9,000元。

記者：甘潔瑩

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