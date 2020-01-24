經過疫情最嚴峻的首季後，踏入次季發展商隨即積極部署推售新盤，地政總署資料顯示，上月共有5個全新項目申請預售，涉及3676伙，全屬大型鐵路上蓋項目或矚目豪宅地王項目，是自2018年7月錄得5269伙的申請後，21個月來單月新高。另截至上月30日，共有26份待批預售樓花同意書，涉及10729伙。

大圍站2期涉1415伙佔上月最多

5份新申請個案中，以新世界（0017）沙田大圍站第2期涉及伙數最多，共1415伙，發展商早前已就項目1期申請預售。另新地（0016）2015年投得的元朗站物業發展項目，上月就項目第B期申請預售，涉及1030伙。同月新地亦就天水圍濕地公園路9號第3期申請預售，涉及318伙。此外，信置（0083）等亦就長沙灣興華西街住宅地王項目2及3期申請預售，涉及單位分別525及388伙。

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