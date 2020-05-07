二手市場交投量回升，公營房屋不乏高價成交，將軍澳公屋景林邨有已補地價的迷你單位以每實呎1.6萬元易手，呎價貼近屋苑於兩年前所創下的最高紀錄。

世紀21分行經理黃永佳表示，景林邨6座（景桃樓）高層07室，實用面積164方呎，屬開放式間隔，附有簡單裝修，向南外望將軍澳泳池景，原業主早於去年底叫價300萬元於自由市場放盤，累減35萬元或12％後，最新以265萬元沽出，實呎16159元。原業主2017年3月以200萬元(已補地價)購入單位，持貨滿3年，額外印花稅(SSD) 鬆綁後轉手，帳面獲利65萬元或約33%。

資料顯示，屋苑目前呎價最高為4座（景楠樓）中層3室，實用面積208方呎，於2018年6月以350萬元易手，呎價高見16,827元，而上述最新成交僅較最高位低約4％。

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