OMA by the Sea所處的屯門市地段第523號,地皮面積約8.15萬方呎、可建樓面面積約29.36萬方呎;永泰 (0369) 是於2016年6月以逾9.81億元投得地皮,每呎樓面地價約為3343元,為當年英國公投脫歐後、首幅批出的政府官地。可留意的是,上述OMA by the Sea每方呎樓面地價,較同系毗鄰The Carmel於2013年批出的每方呎樓面地價3534元、以及同系屯門掃管笏OMA OMA於2015年批出的每方呎樓面地價4008元,分別低逾5%和16%。