【Upper Gold Coast系列】OMA by the Sea樓面價3343元 同系三盤最平
文章日期：2020年5月7日 14:30
OMA by the Sea所處的屯門市地段第523號，地皮面積約8.15萬方呎、可建樓面面積約29.36萬方呎；永泰（0369）是於2016年6月以逾9.81億元投得地皮，每呎樓面地價約為3343元，為當年英國公投脫歐後、首幅批出的政府官地。可留意的是，上述OMA by the Sea每方呎樓面地價，較同系毗鄰The Carmel於2013年批出的每方呎樓面地價3534元、以及同系屯門掃管笏OMA OMA於2015年批出的每方呎樓面地價4008元，分別低逾5%和16%。
現時上述3個樓盤，被發展商包裝成「Upper Gold Coast」系列，原因是3盤均鄰近黃金海岸海灘，加上享有山巒景色，屋苑設計均以度假式生活為主調。
另一可留意的是，兩大龍頭發展商新地（0016）、長實（1113）合作發展，與OMA by the Sea相距不遠的屯門小秀村項目，2018年底批出補地價金額為17.3175億元，地皮面積26.69萬方呎，而項目已獲城規會通過其發展規模，以總發展樓面面積34.7萬方呎計，每方呎樓面補地價約4990元，項目料提供573個住宅單位，為當年最大宗換地個案。
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