長實、新地小秀項目地盤。資料圖片

OMA by the Sea所處的屯門市地段第523號，地皮面積約8.15萬方呎、可建樓面面積約29.36萬方呎；永泰 （0369） 是於2016年6月以逾9.81億元投得地皮，每呎樓面地價約為3343元，為當年英國公投脫歐後、首幅批出的政府官地。可留意的是，上述OMA by the Sea每方呎樓面地價，較同系毗鄰The Carmel於2013年批出的每方呎樓面地價3534元、以及同系屯門掃管笏OMA OMA於2015年批出的每方呎樓面地價4008元，分別低逾5%和16%。

現時上述3個樓盤，被發展商包裝成「Upper Gold Coast」系列，原因是3盤均鄰近黃金海岸海灘，加上享有山巒景色，屋苑設計均以度假式生活為主調。