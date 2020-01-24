本港新冠肺炎疫情緩和，發展商即急不及待推盤。永泰地產（0369）屯門青山公路OMA by the Sea，剛公布首張價單，為港府公布限聚令稍作放寬後，首個全新開價新盤；永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指，項目首張價單涉108伙，平均實呎14505元，扣除最高13.5%優惠後，折實平均實呎12548元，雖然與同系去年6月推售的屯門掃管笏OMA OMA首批平均折實實呎相若，但較毗鄰同系The Carmel去年1月首推折實價10901元，則高出約15%；若相對恒大（3333）掃管笏恆大‧珺瓏灣去年10月首推折實均價16942元，低約26%。

鍾補充，今張價單定價計，市值逾6.4億元，其中有近100伙折實價在600萬元以下，形容今次開價有「重大折扣」，希望「全城起動，幫香港打氣」，並指有加價空間。項目將於今日黃昏開放示範單位予公眾參觀，並同步收票。

事實上，參考屯門青山公路、掃管笏一帶，對上一次有新盤開價，為去年10月推出的恆大‧珺瓏灣一、二期，一期首批151伙平均折實實呎15419元，同月開價的二期，首批250伙平均折實實呎16942元。至於永泰去年6月開價的OMA OMA，首批98伙折實平均實呎則是12463元。

另今批單位入場戶為2座6樓C6室，實用333方呎開放式戶，定價448.6萬元，折實388.1萬元，折實實呎即為11655元；呎價最平是2座6樓B1單位，實用463方呎，定價534.3萬元，折實462.2萬元，折實實呎9983元。此外，發展商又為買家提供最高樓價八成一按，年期最長兩年，期內供息不供本，息口為1.25厘，買家可申請伸延兩年，伸延期內首12個月息口為P加1厘(P為5.25厘)，第二年息口則為P加2厘。

OMA by the Sea毗鄰同系The Carmel，共提供517伙，實用面積由297至1614方呎不等，其中508伙為標準戶型，另外9個屬特色單位。項目預計2022年6月落成，樓花期約25個月。

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